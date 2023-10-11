شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل قرار زيادة رأسمال «الخليج للملاحة» في سوق دبي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الخليج للملاحة استكمال كافة متطلبات وإجراءات زيادة رأس المال وتفعيل الزيادة في سوق دبي المالي اليوم الأربعاء كالتالي:

* رأس المال قبل الزيادة 637.7 مليون درهم

* رأس المال بعد الزيادة 837.7 مليون درهم.

* نسبة الزيادة 31.36 %.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة كانت قد وافقت خلال اجتماعها في سبتمبر/ أيلول الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار خاص لعدد 220 مليون من الصكوك الزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي يتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهما وعشرة فلوس وزيادة رأسمالها ليصبح 837.7 مليون درهم بدلا من 637.7 مليون درهم.