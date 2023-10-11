شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تحصل على التزامات من 40% من حاملي السندات لزيارة رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة شعاع كابيتال عن تمكنها من الحصول على التزامات مبدأية من حوالي 40% من حاملي السندات (النسبة التي تسعى الشركة لزيادتها بينما تتواصل مع حاملي السندات) لقبول عرض المبادلة والتحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة.

وأوضحت في إفصاح لسوق دبي المالي أنها ستقوم بإعلام المساهمين بشكل فوري ومن خلال قنوات الإفصاح الرسمية، بالتطورات في العملية وستكشف عن استراتيجيتها المجددة للأعمال المستقبلية، والتي تعمل بنشاط على إعدادها بالتعاون مع مستشاريها.

وفيما تعتزم شعاع كابيتال طرح حقوق أولوية للإكتتاب في زيادة رأس المال، أشارت الشركة إلى أنها قد قامت بالإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة متضمنة نية الشركة لمتابعة خطتها لتحسين رأس المال من خلال عملية إصدار حقوق الأولوية لجميع مساهميها لدهم طموحاتها في النمو.

ونوهت إلى أنه من المزمع أيضاً إصدار سندات جديدة قابلة للتحويل لأسهم في راس مال الشركة وتقديمها من خلال عرض مبادلة لحاملي السندات القائمة والمستحقة بنهائية شهر أكتوبر 2023.