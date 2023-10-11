إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنه أجرت عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 25 -03-1445هـ الموافق 10-10-2023.

محمد يوسف

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