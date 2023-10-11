الاقتصاد

إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية ، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنه أجرت عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 25 -03-1445هـ الموافق 10-10-2023.

وأتاحت الشركة الاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة عبر زيارة موقع شركة البلاد المالية عبر الرابط من هنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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