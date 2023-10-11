شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنه أجرت عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 25 -03-1445هـ الموافق 10-10-2023.
وأتاحت الشركة الاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة عبر زيارة موقع شركة البلاد المالية عبر الرابط من هنا.