شكرا لقرائتكم خبر عن «سهل»: استقالة أيهم اليوسف.. وترشيح عضو ورئيس للجنة التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة سهل للتمويل وبناءً على توصية لجنة الترشحيات والمكافآت على قبول استقالة عضو اللجنة التنفيذية أيهم اليوسف من عضوية اللجنة لظروفه الخاصة مع احتفاظ العضو بعضوية المجلس.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المجلس وافق على ترشيح عضو مجلس الإدارة م. سعود القصير عضواً في اللجنة التنفيذية بديلاً لأيهم اليوسف.

ووافق المجلس على ترشيح عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية كمال خضر رئيساً للجنة التنفيذية.

وتعد موافقة المجلس بترشيح العضو ورئيس اللجنة نهائية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.