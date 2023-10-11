الاقتصاد

«أكاديمية التعلم» تحصل على رخصة تدريب للنساء بفرعها في الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أكاديمية التعلّم على رخصة تدريب للنساء من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لفرع أكاديمية التعلّم الأول في مدينة الرياض – حي غرناطة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن التدريب سيدعم في المجالات التطويرية، و تقديم دبلومات متعددة؛ منها: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

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وأضافت أن من ضمن المجالات التي سيدعمها التدريب: إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وإدارة الأعمال، والتأمين وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام.

وتشمل المجالات: التسويق والمبيعات، والتصميم الجرافيكي، والسلامة والصحة المهنية.

وأشارت إلى أن من المقرر افتتاح الفرع ابتداءً من العام 2024م، فيما سيظهر الأثر المالي في النصف الأول من العام 2024م.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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