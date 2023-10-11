شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» توقع عقدا مع «الفهد» بـ10.55 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات، أمس، لتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمشروع أرض الإرسال 51 بالرياض - التابع للشركة الوطنية للإسكان، بقيمة اجمالية تقدر بنحو 10.551 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن مدة العقد تبلغ 5 أشهر.

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وأضافت أن الأثر المالي سيظهر خلال النصف الثاني من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024.