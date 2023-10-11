الاقتصاد

«ريدان»: تحويل 27.4 مليون ريال قيمة الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريدان»: تحويل 27.4 مليون ريال قيمة الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني المنعقد في تمام الساعة 8:30 من مساء أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بنسبة 42.02%.

وكان الاجتماع الثاني قد عقد بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بنسبة 42.37 %

أخبار متعلقة

 

«رواسي» توقع عقدا مع «الفهد» بـ10.55 مليون ريال
«أكاديمية التعلم» تحصل على رخصة تدريب للنساء بفرعها في الرياض

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نتائج اجتماع الجمعية تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره 27,413,798 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وأضافت أن من ضمن النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1,197,945 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

وأشارت إلى أن من ضمن النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 746,959 ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا