شكرا لقرائتكم خبر عن «ريدان»: تحويل 27.4 مليون ريال قيمة الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني المنعقد في تمام الساعة 8:30 من مساء أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بنسبة 42.02%.

وكان الاجتماع الثاني قد عقد بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بنسبة 42.37 %

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وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نتائج اجتماع الجمعية تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره 27,413,798 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وأضافت أن من ضمن النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1,197,945 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

وأشارت إلى أن من ضمن النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 746,959 ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م