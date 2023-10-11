أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يناقش انتقال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ناقش “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م “، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، خلال فعالياته في اليوم الثالث انتقال الطاقة المتجددة وخفض انبعاث الكربون.

وتناولت الجلسة الحوارية بعنوان “تسريع وتيرة تحقيق انتقال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون”، تخفيف الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية وبرامج ومبادرات المملكة التي تتبناها لمواجه التغيرات المناخية.

وتطرق المتحدثون وهم مستشار أعلى للاستدامة لسمو وزير الطاقة كبير مفاوضين المملكة لاتفاقيات المناخ الدكتور خالد المهيد، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركه SPPC مازن البهكلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا باور رعد السعدي، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي، عن الأهداف لبرامج الطاقة بالمملكة والأولويات وتقييم الاحتياجات والموارد ومصادر التمويل الحكومية والخاصة والحلول الحالية .

وتناولوا سجلات المملكة العالية في مجالات الطاقة وفاعليتها، متطرقين في مجال الهيدروجين من التصنيع إلى تعزيز سلاسل الامداد الإقليمي والدولي، مشيرين إلى المساحات الشاسعة التي تمكن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الطاقة النظيفة بالربط الدولي.