“وزير النقل” يزور قاعدة كهرمانكازان اللوجستية ويبحث سبل التعاون مع الجانب التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, على سير العمل في قاعدة أنقرة اللوجستية كهرمانكازان، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد أبو النصر، اطّلع خلالها على التقنيات المستخدمة والإجراءات المطبقة في العمل اللوجستي.

وبحث معاليه خلال زيارته لتركيا مع معالي وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو ‏‎تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في ظل الخطط اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي، بالإضافة إلى تطوير الخليج 365 اللوجستية وتعزيز جاذبيتها التنافسية.

يذكر أن المملكة قفزت خلال هذا العام 17 مرتبة عالمياً في المؤشر الدولي بعد أن تم تطبيق حزمة من المبادرات والإجراءات في القطاع اللوجستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ وفق منهجية دؤبة للصعود ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يعد أحد الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.

