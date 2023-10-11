شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تتابع الأعمال الجارية بالطرق ومحطات روافع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال المتبقية من محطة رفع الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس، وكذا تابع الأعمال الجارية بمحطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين، وذلك بهدف دفع الأعمال لاستكمال منظومة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس.

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بطول 10 كم وعرض 75 مترا، والذي يربط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي حيث أعطي رئيس الجهاز توجيهات فورية لجميع الشركات العاملة بالموقع بضرورة تكثيف الأعمال على مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من أعمال المحور وافتتاحه بشكل كامل أمام السكان في أسرع وقت، نظرًا لأهميته حيث يعتبر من المحاور الرئيسية لتنمية منطقة بيت الوطن .

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بحى جاردينيا، مؤكداً أثناء المرور ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع مناطق القطع بالطرق التى تنتج عن أى أعمال، بجانب ضرورة عمل صيانة دورية للمسطحات الخضراء وأعمال الزراعة بجميع الأحياء.

ثم استكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.