شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر .. وعيار 21 بـ2270 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2270 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع تطورات جديدة في سوق الصاغة وارتفاع الطلب على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

وسجل الذهب في البورصة العالمية ارتفاع قبل أن يشهد بعض التراجع في ظل استمرار التوترات الحالية في الأسواق بسبب تصعيد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي دفعت الدولار إلى التراجع.

سجل الذهب الفوري أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم عند المستوى 1865 ولار للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1858 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب بعد ارتفاعه بشكل حاد خلال جلسة الأمس بنسبة 1.6% ليربح 29 دولار ويسجل أكبر ارتفاع يومي منذ خمسة أشهر، الأمر الذي حفز عمليات البيع لجني الأرباح خلال جلسة اليوم، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

تصاعد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس تسبب في زيادة المخاوف من تأثر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، ليزيد هذا من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي يوم أمس بنسبة 4.3% ليسجل أعلى مستوى عند 87.21 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل المخاوف من تأثر الامدادات من التوترات في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم معدلات التضخم وبالتالي تتأثر رؤية البنك الفيدرالي الأمريكي لمستقبل السياسة النقدية.