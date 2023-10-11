الاقتصاد

الإحصاء: 11.6مليار دولار انخفاضاً بقيمة فاتورة الاستيراد خلال أول 7شهور من عام 2023

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.

 

وكان أعلى عشر سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:

 

1. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 43.1%.

2. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%.

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

4. فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.

5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 26.8%.

6. سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.1%.

7. ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.5%.

8. لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.6%.

9. تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 98.1%.

10. التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 99.4%.

 

أعلى عشر دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:

 

1. بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.

2. الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

3. أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.

4. البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%.

5. تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%.

6. الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%.

7. الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%.

8. كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

9. رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%.

10. فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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