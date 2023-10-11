شكرا لقرائتكم خبر عن «فينترسال» في محادثات لبيع حصتها في حقل «غشا» لشركة تايلاندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الشركة الألمانية «فينترسال ديا» محادثات في مراحل متقدمة لبيع حصتها الأقلية في مشروع حقل غشا للغاز الطبيعي التابع لأدنوك إلى ذراع شركة «بي تي تي بي سي ال»، PTT Pcl، التايلاندية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لبلومبيرغ.

ووفقاً للمصادر تعمل «فينترسال» مع مستشار لتحديد المشترين لحصتها البالغة 10% في امتياز حقل «غشا». وقالت إن الشركتين، الألمانية والتايلاندية، تعملان على تسوية تفاصيل الصفقة المحتملة.

وكانت «أدنوك» منحت «فينترسال» في عام 2018 حصة 10% في امتياز لمدة 40 عاماً في مشروع غشا والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العقد، مع حقل الحيل القريب الذي يعد جزءاً من ذات الامتياز بدءاً من عام 2025.

ويُعد مشروع غشا أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز الحامض البحري في العالم ويمكن أن يلعب دوراً حيوياً في تحقيق هدف الإمارات المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً عند اكتماله. وتتوقع أدنوك أيضاً أن ينتج المشروع أكثر من 120 ألف برميل يومياً من النفط والمكثفات.