شكرا لقرائتكم خبر عن الزيودي: 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع نهاية العام الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية عن أن دولة الإمارات على وشك الانتهاء من العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة تشمل كوريا الجنوبية وتايلاند وتشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وأوكرانيا، متوقعاً أن يتم الانتهاء من توقيع 6 اتفاقيات جديدة على نهاية العام الجاري.

وقال على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، إن اتفاقية الشراكة الشاملة مع جورجيا هي السادسة لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي، كما أنها حققت نمواً جيداً خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت نسبة النمو لديها إلى 10% خلال العام الماضي.

وأشار إلى وجود تطور كبير في التبادل التجاري، وإلى أن الاتفاقية تأتي لتسرّع وتعزز التبادل التجاري البيني، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص المتاحة واستغلال الاتفاقية للوجود في منطقة القوقاز.

وأفاد الوزير الزيودي، بأن التبادل التجاري بلغ العام الماضي ما يقارب 481 مليون دولار بنمو وصلت نسبته إلى 115%، فيما وصل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 28% ليصل إلى 225 مليون دولار، متوقعاً الوصول إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى زخم الاستثمارات الإماراتية في جورجيا، إذ تعتبر سادس أكبر مستثمر في جورجيا عالمياً بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي استقطاب الاستثمارات الأجنبية لديهم، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تتركز في البنية التحتية والضيافة.ونوه ثاني الزيودي بوجود اهتمام كبير في قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود نقاشات حول العديد من المشاريع. (وام).