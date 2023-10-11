شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 16 مبايعة ضمن نخلة جبل علي في دبي بـ 383 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد السوق العقاري في دبي اليوم الأربعاء تسجيل 16 مبايعة ضمن مشروع نخلة جبل علي بقيمة 383 مليون درهم، حسب بيانات «دبي ريست». وبلغت أعلى قيمة نحو 41 مليون درهم.

وأشارت بيانات التطبيق الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك إلى أن منطقة القوز الثانية احتلت المركز الثاني في مستهل تعاملات القطاع من حيث قيمة المبيعات بواقع 88.5 مليون درهم.

ولامست المبيعات الإجمالية خلال الساعات الأولى، الأربعاء، حاجز 727 مليون درهم، نتجت عن 126 صفقة.

وكانت شركة «نخيل» العقارية قد أطلقت الشهر الماضي مبيعات المراحل الأولى من مشروع نخلة جبل علي، وتضمنت فللاً وأراضي بأسعار بدأت من 18.5 مليون درهم، ولاقت إقبالاً قوياً أدى إلى نفاد غالبية الوحدات والقطع المطروحة خلال ساعات.