شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: روسيا والسعودية تبحثان الوضع في سوق النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مقطع فيديو نشره صحفيون روس عبر الإنترنت أن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي في موسكو، وذلك بعد أن ذكرت وكالات أنباء نقلاً عن نوفاك أن المسؤولين سيناقشان الوضع في سوق النفط.

ومن المقرر أن يشارك الوزيران في مؤتمر للطاقة في موسكو، الأربعاء. كما سيعقد البلدان اجتماعاً للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية.

وفي وقت سابق نقلت وكالات أنباء عن نوفاك قوله، إن روسيا والسعودية ستناقشان في وقت لاحق الأربعاء الوضع في سوق النفط وأسعار الخام في ظل تصعيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف وفقاً لما نقلته الوكالات، أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر في سوق النفط.

وصعدت أسعار النفط بعد هجوم مباغت ضخم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل التي ردت بضربات عنيفة وتوعدت بشن هجوم بري، في تصعيد لردها على الهجوم الذي تسبب في سقوط أكبر عدد من القتلى والمصابين في تاريخ إسرائيل.

وقال نوفاك، وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، «سنناقش الأمر.. مثل تلك الأحداث في العالم قد تؤثر بشكل أو بآخر في الموقف المتعلق باستهلاك موارد الطاقة».

ويشارك نوفاك في مؤتمر للطاقة في موسكو والذي من المتوقع أن يحضره مسؤولون آخرون، من بينهم الأمير عبد العزيز بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وممثلون من دول «أوبك».

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المنتدى في وقت لاحق الأربعاء.

(رويترز)