شكرا لقرائتكم خبر عن 1 نوفمبر.. «الحفر العربية» تناقش توزيع 255 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الحفر العربية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الأربعاء 01 نوفمبر 2023م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,170,000) ريال على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة الأسمية للسهم.

وأضافت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

ودعت الشركة مساهميها إلى التسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.