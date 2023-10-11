شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تلغي ترسية مشروع على «شور للتقنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة شور العالمية للتقنية عن آخر تطورات ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات بوزارة الحج والعمرة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن وزارة الحج والعمرة أبلغت الشركة بإلغاء ترسية المشروع على الشركة بتاريخ الثلاثاء 25-03-1445هـ الموافق 10-10-2023م وذلك بناء على قرار لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار بتصحيح الإجراءات المتخذة لعملية الترسية، بسبب وجود خطأ في آلية تقييم العروض من قبل وزارة الحج والعمرة، وليس لسبب عائد للشركة.

وأفادت الشركة بأنها ستظل تسعى دائماً للحصول على أفضل المشاريع والفرص الاستثمارية وأنها حريصة على تنويع منتجاتها وابتكار منتجات جديدة لتنويع مصادر الدخل للشركة.