شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأول: بدء طرح صكوك مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح البنك السعودي الأول، اليوم، شريحة صكوك مقومة بالريال ذات عائد ربح ثابت، إضافة إلى شريحة صكوك ذات عائد ربح متغير، مشيرا إلى أن نهاية الطرح سيكون بتاريخ 24 أكتوبر الحالي.

وقال البنك في بيان على «تداول»: إن الفئة المستهدفة من الإصدار هي: المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وقفًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأضاف أن البنك عين إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير للإصدار والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

الحد الأدنى للاكتتاب

أشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما سيحدد سعر الطرح حسب ظروف السوق، بينما تبلغ القيمة الاسمية مليون ريال للصك الواحد.

وأوضح أن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق، مع حقوق استرداد معينة، وفقا لما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

ووفقا للبنك فإن الصكوك مستمرة، لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة.

وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 1 أكتوبر الحالي، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.