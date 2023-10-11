شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء إذ قادت أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود بفضل رهانات على اتباع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لسياسات نقدية أكثر تيسيرا.

وأنهى المؤشر نيكي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، اليوم مرتفعا 0.6 % عند 31936.51 نقطة مستفيدا من صعوده أمس الثلاثاء 2.4 %. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 32037.07 نقطة متجاوزا الحاجز النفسي البالغ 32000 نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وهيمنت الأسهم المرتبطة بالرقائق على أربعة من أكبر ستة أسهم حققت مكاسب بالنسبة المئوية بقيادة شركة ليزرتك التي قفز سهمها 6.33 %. وكانت مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة من بين أكبر ستة رابحين وزاد سهمها 2.64 %.

ومع ذلك، وبالنظر إلى أداء الأسهم على أساس فردي، كان أداء المؤشر نيكي أكثر تباينا إذ ارتفع 86 سهما من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل انخفاض 133 سهما مع استقرار ستة أسهم دون تغيير.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 0.19 % بعد أداء متقلب بين المكاسب والخسائر الصغيرة خلال الجلسة.

وكان أكبر الخاسرين اليوم الأربعاء مؤشر شركات الشحن الذي تراجع 3.52 % في ظل تركيز المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وكان سهم كاواساكي كيسن كايشا الأسوأ أداء على الإطلاق ضمن المؤشر نيكي وهبط 6.1 %.

