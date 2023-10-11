شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 102 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي، إذ ضخ اليوم 102 مليار يوان (14.21 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس الثلاثاء 67 مليار يوان (9.33 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.