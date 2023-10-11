نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي: المملكة سعت لتطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030 ودورنا هو التوعية والتثقيف في هذا المجال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي الدكتور “محمد السحيباني”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت لتطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن دور جمعية الاقتصاد الاجتماعي هو التوعية والتثقيف في مجال الاقتصاد الاجتماعي، من أجل النهوض بهذا المجال.