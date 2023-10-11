الاقتصاد

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي: المملكة سعت لتطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030 ودورنا هو التوعية والتثقيف في هذا المجال

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي الدكتور “محمد السحيباني”، أن المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، سعت لتطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن دور جمعية الاقتصاد الاجتماعي هو التوعية والتثقيف في مجال الاقتصاد الاجتماعي، من أجل النهوض بهذا المجال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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