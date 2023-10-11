شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقار تقلص تراجعات مؤشرات أسواق الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في جلسة حذرة، لليوم الثاني على التوالي، خالفت أسهم في قطاع العقار تراجعات مؤشرات الأسواق الإماراتية، أمس الثلاثاء، وأنقذت مؤشر سوق دبي من الانزلاق أكثر من 0.12% إلى مستوى 4051 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الخامسة على التوالي 0.17% إلى 9613.83 نقطة. وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 2.5% إلى 7.64 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.45% إلى 6.97 درهم، و«تيكوم» 1.85% عند 2.74 درهم، كما ارتفع في سوق أبوظبي سهم «الدار» 0.71% عند مستوى 3.45 درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسهم البنوك الرئيسية، وهي «الإمارات دبي الوطني» 2.26% إلى مستوى 17.3 درهم، و«دبي الإسلامي» 0.17% إلى 5.59 درهم و«أبوظبي الأول» 1.47% عند سعر 13.4 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 37.4 مليون درهم محصلة شراء (13 مليون درهم في أبوظبي، و 24.36 مليون في دبي).

وسجلت سيولة الأسواق 1.4 مليار درهم، منها 902.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و510.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة نحو 360 مليون سهم، توزعت بواقع 217.35 مليون سهم في أبوظبي، و142.25 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 44 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء انخفاض مؤشر سوق أبوظبي، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والاتصالات والصناعة والطاقة. وفي المالية، انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.63% و«ملتيبلاي» 0.26% مع استقرار «العالمية القابضة» وارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.35%. وفي العقار، انخفضت أسهم «إشراق» 0.62% و«منازل» 0.26% و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وفي الاتصالات، ارتفع «إي آند» 0.83% و«الياه سات» 1.15%. وتراجع في الطاقة «أدنوك للتوزيع»1.71% و«أدنوك للحفر» 0.5% و«دانة غاز» 1.3%، مقابل ارتفاع «أدنوك للغاز»0.91%. وفي الصناعة، انخفض «أدنوك للإمداد» 0.28% و«ألفا ظبي» 0.81% و«حديد الإمارات-أركان» 0.67%، مقابل ارتفاع «موانئ أبوظبي» 0.8%.

سوق دبي

بدوره تراجع مؤشر سوق دبي مع تراجع المؤشرات القطاعية للمالية والصناعة والمرافق. وانخفض في المالية «أملاك» 2.51% و«جي إف إتش» 0.73%، بينما انخفض سهم «شعاع كابيتال» 6.97%. وفي العقار انخفض «ديار» 0.46% مع استقرار «الاتحاد العقارية». ونزل في قطاع المرافق «إمباور» 3.15% و«تبريد» 1.42% مع استقرار «ديوا». وعلى صعيد قطاع النقل، ارتفع «أرامكس» 3.3% و«دبي للاستثمار» 0.41% و«الخليج للملاحة» 0.41%، مقابل نزول «العربية للطيران» 2.97% و«سالك» 0.91%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة سوق أبوظبي، «العالمية القابضة» بقيمة 217.28 مليون درهم مستقراً عند مستوى 400.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» ب 117.37 مليون درهم وصولاً إلى سعر 19.5 درهم، ثم «ملتيبلاي» بتداولات 77.4 مليون درهم ليصل إلى 3.79 درهم، ورابعاً «الدار» باستقطابه 74 مليون درهم ليغلق عند 5.68 درهم.

وفي دبي، تصدر التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 176.7 مليون درهم وصولاً إلى مستوى 7.64 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 84.36 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 17.3 درهم، ثم «الخليج للملاحة» الذي اجتذب 38.5 مليون درهم وأقفل عند سعر 7.19 درهم، ثم «العربية للطيران» بتداولات ب38.5 مليون درهم وأقفل عند مستوى 2.61 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 42.17 مليون درهم محصلة شراء، منها 13 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و29.14 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 42.17 مليون درهم محصلة بيع، منها 41.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و393 ألف درهم محصلة بيع العرب. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 57.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 24.36 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و32.96 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 57.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.8 مليون درهم محصلة بيع العرب، و44.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار 12.87 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.3 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 12.87 مليون درهم محصلة بيع.