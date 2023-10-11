شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر «نيكاي» الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود بفضل رهانات على اتباع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لسياسات نقدية أكثر تيسيراً.

وأنهى «نيكاي»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، مرتفعاً 0.6% عند 31936.51 نقطة مستفيداً من صعوده الثلاثاء 2.4%. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 32037.07 نقطة متجاوزاً الحاجز النفسي البالغ 32000 نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وهيمنت الأسهم المرتبطة بالرقائق على أربعة من أكبر ستة أسهم حققت مكاسب بالنسبة المئوية بقيادة شركة ليزرتك التي قفز سهمها 6.33%. وكانت مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة من بين أكبر ستة رابحين وزاد سهمها 2.64%.

ومع ذلك، وبالنظر إلى أداء الأسهم على أساس فردي، كان أداء المؤشر «نيكاي» أكثر تبايناًَ إذ ارتفع 86 سهماً من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل انخفاض 133 سهماً مع استقرار ستة أسهم دون تغيير.

وأغلق المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، على انخفاض 0.19% بعد أداء متقلب بين المكاسب والخسائر الصغيرة خلال الجلسة.

وكان أكبر الخاسرين الأربعاء مؤشر شركات الشحن الذي تراجع 3.52% في ظل تركيز المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وكان سهم كاواساكي كيسن كايشا الأسوأ أداء على الإطلاق ضمن المؤشر نيكاي وهبط 6.1%.

(رويترز)