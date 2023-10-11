شكرا لقرائتكم خبر عن 777 شركة روسية عاملة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن عدد الشركات الروسية التي تعمل في الشارقة بلغ 777 شركة، تنشط في العديد من القطاعات المختلفة، ومسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية. وقال المشرخ، خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا» الذي عقد الأربعاء في بيت الحكمة: «یناقش الملتقى فرص المستثمرين الروس في الإمارة، وتعزيز العلاقات التجارية، بجانب إظهار موقع الشارقة الاستراتیجي كوجهة رئیسیة للاستثمار التجاري والصناعي».

وأضاف: «نركز على جذب المزيد من الاستثمارات في أربع قطاعات متنوعة، تشمل؛ التكنولوجيا الزراعية، النقل، الخدمات اللوجستية، وقطاع العقارات الذي يشهد نمواً وتطوراً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد القوانين التي أصدرتها الشارقة والتي تتيح التملك الحر للأجانب». وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أنهم يركزون في الفترة القادمة على زيادة ونمو الشركات والمستثمرين الروس في الإمارة.