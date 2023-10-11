شكرا لقرائتكم خبر عن «إحصاء أبوظبي» يناقش التعاون مع وكالة الإحصاء الكندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قام وفد من مركز الإحصاء – أبوظبي بزيارة رسمية إلى وكالة الإحصاء الكندية لمناقشة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول إدارة وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية. كما شارك الوفد في جلسات المؤتمر الإحصائي العالمي الـ 64.

ضم الوفد بدرية عبدالله عبيد، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال، والدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة، ورابعة محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة، ومدير معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء – أبوظبي، وعدد من المسؤولين والموظفين من مختلف قطاعات المركز.

وخلال الزيارة، بحث وفد المركز مع فريق وكالة الإحصاء الكندية ترسيخ التعاون ضمن استراتيجية مستدامة لتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات تطوير العمل الإحصائي ودعم متخذي القرار وراسمي السياسات من خلال مؤشرات إحصائية دقيقة وعالية الجودة.

وتناولت الجلسات النقاشية آليات تطوير تقارير التحليلات الإحصائية، بالإضافة إلى استراتيجيات النشر المُتبعة في الجهتين للتواصل مع الجمهور، وتبادل الخبرات حول أحدث الأدوات والأساليب التوعوية المبتكرة المستخدمة في تنفيذ مشاريع التعداد السكاني ونشر نتائجها.

تعزيز الوعي

وتطرق النقاش إلى تجربة وكالة الإحصاء الكندية في إعداد منصة المعرفة التي تهدف إلى رفع وعي الجمهور بأهمية الإحصاءات الرسمية وإبراز دورها في حياة الأفراد والمؤسسات، بالإضافة لاستعراض أبرز المشاريع الإحصائية والمبادرات التطويرية التي تقوم بها الوكالة وجهودها في الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات. كما اطلع الوفد على تجربة الإحصاء الكندي في إنشاء منصة دعم المشاريع الصغيرة من خلال توفير البيانات اللازمة لرواد الأعمال لفهم طبيعة الأسواق والفئات المستهدفة بهدف تخطيط وإدارة مشاريعهم. كما استعرضت وكالة الإحصاء الكندية تجربتها في تطوير اللوحات التفاعلية والخرائط التي تدعم متخذي القرار في المؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات.

صنع القرار

وفي هذا الصدد، قالت بدرية عبدالله عبيد، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال بمركز الإحصاء – أبوظبي: «في إطار استراتيجية المركز لتطبيق أفضل المعايير الدولية في كافة جوانب العمل الإحصائي، عقد وفد المركز عدة حلقات نقاشية تناولت استخدامات التقنيات المستحدثة في تطوير منظومة العمل الإحصائي بما يدعم عملية صنع القرار واستشراف المستقبل، إلى جانب الاطلاع على التجربة الكندية في إدارة المشاريع الإحصائية الحيوية مثل التعداد السكاني في عام 2021».

وأضافت بدرية: «تطرق النقاش مع فريق الوكالة الكندية إلى سُبل تطوير استراتيجيات الاتصال والنشر في المؤسسات الإحصائية، بالإضافة إلى تجربة مركز الإحصاء – أبوظبي في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم عملية صناعة السياسات والتخطيط المستقبلي من خلال منصة التحليل والاستقراء التي أطلقها المركز لتوفير لوحات تفاعلية ونماذج تحليلية متطورة لمستخدمي البيانات في أبوظبي».

تعاون وتنسيق

وبالتزامن مع الزيارة، شارك عدد من ممثلي المركز في الدورات التدريبية التي نظمها المعهد الإحصائي الدولي بالتنسيق مع جامعة أوتاوا - كندا التي استهدفت تعزيز خبرات ومهارات المشاركين في مجالات تعلم الآلة، وتكامل البيانات الإحصائية، ومعالجة البيانات، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال العمل الإحصائي.

وفي هذا السياق، قالت رابعة محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة، ومدير معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء – أبوظبي: «في ضوء ما يشهده مجال العمل الإحصائي من متغيرات متسارعة تستلزم مواكبتها بشكل استباقي، نحرص في معهد التدريب الإحصائي على الاطلاع المستمر على التجارب والخبرات الدولية المتميزة. وتأتي مشاركة موظفي المركز في الدورات التدريبية كفرصة عملية لتعزيز التواصل مع الخبراء الدوليين والاستفادة من آرائهم في خططنا للتوسع في البرامج التدريبية. التي تخدم متطلبات منظومة العمل الإحصائي في الإمارة».

تبادل الخبرات

وشارك وفد مركز الإحصاء – أبوظبي في فعاليات المؤتمر الإحصائي العالمي الـ64 الذي نظمه المعهد الإحصائي الدولي في مدينة أوتاوا الكندية، حيث قدم المركز ست أوراق بحثية حول علوم البيانات والاستشراف والتقديرات الإحصائية التنبؤية وبناء القدرات الإحصائية.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قالت الدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة بمركز الإحصاء – أبوظبي: «تستهدف مشاركة المركز في فعاليات المؤتمر الإحصائي العالمي تبادل الخبرات مع المستشارين الإحصائيين من جميع أنحاء العالم ومشاركة إنجازات المركز والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه مجتمع الإحصاء الدولي. ومن خلال المشاركة، سلط الوفد الضوء على الاستراتيجية المؤسسية للمركز وأهمية تطوير وتحديث محفظة أبوظبي الإحصائية، وعلى عدد من المشاريع التي ينفذها المركز لرفع جودة البيانات والإحصاءات وتطوير النظام الإحصائي من خلال التعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص».