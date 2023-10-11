شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اكتتاب الأفراد في طرح «سال للخدمات اللوجستية» لـ 2.4 مليون سهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم اكتتاب الأفراد في 2.4 مليون سهم من أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، فيما حدد سعر السهم بنحو 106 ريالات، عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

ووفقا للشركة، فإن فترة اكتتاب شريحة الأفراد ستستمر لمدة 3 أيام، بدءا من اليوم، فيما تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لهيئة السوق المالية، بتسجيل رأس مالها، وطرح 24 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة، فيما وافقت الهيئة على طلب الشركة.

وانتهى الاكتتاب المخصص للمؤسسات في الأسبوع الماضي، بعد تغطية الطرح بـ 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات 182.4 مليار ريال، من خلال عملية بناء سجل الأوامر.