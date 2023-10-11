شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يسجل 2300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات حوالي 20 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2300 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع تطورات جديدة في سوق الصاغة وارتفاع الطلب على المعدن الثمين.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2628 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً أسعار الذهب عالمياً ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات العديد من الأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية قد يغني عن رفع الفائدة مرة أخرى.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند أعلى مستوى 1870 دولار للأونصة بعد أن ارتفعت اليوم بنسبة 0.5% لتربح 10 دولارات خلال جلسة اليوم، وبذلك يكون الذهب ارتفع منذ بداية الأسبوع بمقدار 38 دولار وبنسبة ارتفاع 2%.

البداية كانت ارتفاع الذهب بنسبة 1.6% يوم الاثنين في أعلى ارتفاع يومي منذ خمسة أشهر، وذلك بفعل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بسبب الاشتباكات بين حركة حماس وإسرائيل.

يوم أمس شهد الذهب تراجع طفيف حيث غلب التذبذب على تداولاته قبل أن يعود اليوم ويستكمل ارتفاعه بفعل تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع.

وصرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أمس الثلاثاء، إنه من الممكن أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يعني أن البنك الفيدرالي الأمريكي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، في حين لا يرى رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك حاجة لأي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى اليوم منذ أسبوعين تقريباً في أداء متذبذب يميل إلى الهبوط، وذلك بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية من أعلى مستوى سجله منذ قرابة عام وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.