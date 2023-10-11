«الفيليه يتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو» .. أسعار الأسماك في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، وفقا للموقع الالكتروني لسوق العبور.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 66 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 20 إلى 40 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

انخفض سعر سمك البياض 20 جنيها ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

تراجع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 100 جنيه.

بينما ارتفع سعر سمكة موسي بنحو 30 جنيها ليتراوح بين 120 إلى 270 جنيها للكيلو.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 200 و300 جنيه.

استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 220 جنيها للكيلو.

وانخفض سعر كيلو سمك البربون 15 جنيها ليتراوح بين 70 إلى 80 جنيها.

ارتفع سعر الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 420 إلى 470 جنيها.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 80 إلى 180 جنيها.

ارتفع سعر السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 60 إلى 90 جنيها.