شكرا لقرائتكم خبر عن «سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سلال»، الشركة المتخصصة في مجال الأغذية والزراعة والتكنولوجيا في أبوظبي، عن استحواذها على حصة أغلبية في مجموعة «سافكو»، العاملة في مجال توزيع الأغذية والمشروبات ومقرها دولة الإمارات.

يعد هذا الاستحواذ الثاني من نوعه لـ «سلال» خلال 2023، حيث تضيف «سافكو» إمكانات تجارية مهمة من خلال قدرات الاستيراد والتوزيع الحصري والتصدير لعدد من المنتجات الغذائية المدعومة بمرافق متطورة وعلامات تجارية محلية وعالمية وقاعدة عملاء قوية في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين وشبكة تصدير تغطي 70 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتأتي تلك الإمكانات لتتكامل مع عمليات «سلال» وتعزز حضورها عبر سلسلة القيمة الغذائية، لتشمل الإنتاج والمشتريات والتوزيع. ومن خلال الأعمال المتكاملة، يستفيد العملاء من محفظة معززة من المنتجات والخدمات، إلى جانب استفادتهم من التزام «سلال» و«سافكو» بتحقيق الأداء المتميز.

قال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، تعليقاً على صفقة الاستحواذ: «يمثل استثمارنا في سافكو محطة مهمة لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية والمنتجات عالية الجودة. تعد سافكو لاعباً رئيسياً في قطاع الأغذية بدولة الإمارات على امتداد 30 عاماً، وبالتالي فإنها تحقق إضافة قيمة بالنسبة لـ«سلال»، وسنركز على الاستفادة من كامل الإمكانات التي يوفرها هذا الاستحواذ الاستراتيجي».

من جانبه، قال أجيت ساوهني عضو مجلس الإدارة في «سافكو» بهذه المناسبة: «نرحب بسلال كشريك مهم، ما يمثل فصلاً مهماً من رحلة سافكو. سرعان ما أصبحت سلال قوة دفع رئيسية لعملية التحول التي تشهدها صناعة الأغذية في دولة الإمارات. كلنا ثقة بقدرة هذه الشراكة على المساهمة بفاعلية في تطور قطاع الأغذية، ونقدر الثقة التي وضعتها «سلال» في إمكاناتنا وخبراتنا».

الجدير بالذكر أن «سلال» تأسست في سبتمبر 2020 بهدف تنويع مصادر الغذاء وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية. وتتولى «سلال» مسؤولية إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة في الصحراء، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

وانطلاقاً من مساعيهما المشتركة تجاه بناء قطاع غذائي قوي، ستعمل كل من «سلال» و«سافكو» بتناغم من أجل تقديم حلول مجدية وتحقيق قيمة مستدامة للشركاء. (وام)