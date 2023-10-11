شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تتعاون مع موردين أستراليين لإعداد وجبات الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تستعين «دناتا» بالموردين المحليين الأستراليين على نطاق واسع لتوفير المكونات اللازمة لأكثر من 175 ألف وجبة تنتجها يومياً في جميع أنحاء البلاد.

وقال هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» للتموين والتجزئة في أستراليا: «نحن ملتزمون بالمساهمة في الاقتصاد والمجتمع المحلي عبر عملياتنا، ونفخر بعملنا المكثف مع الموردين المحليين، ونساعدهم على تحقيق إنجازاتهم، مع ضمان حصولنا على منتجات محلية وطازجة. وهذا يضمن توفيرنا أفضل المأكولات العالمية ذات الجودة بأقل قدر ممكن من البصمة البيئية لعملائنا من شركات الطيران».

وتوفر «دناتا» تجارب طعام ممتازة لملايين المسافرين على رحلات أكثر من 45 ناقلة دولية ومحلية. وتحصل «دناتا للتموين» على المكونات من 120 منتجاً في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك 329 طناً من اللحوم الحمراء، و117 طناً من المأكولات البحرية، بالإضافة إلى 2700 طن من الفواكه والخضروات سنوياً. ويستخدم طهاة «دناتا» أيضاً في إعداد الأطباق الفاخرة، أكثر من مليون لتر من الحليب و134 طناً من الجبن من الأسواق المحلية. بالإضافة إلى 274 طناً من الآيس كريم سنوياً لإعداد تشكيلة متنوعة من الحلويات.

وتستخدم عمليات «دناتا» الواسعة في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك منشأتها الحديثة في ملبورن، أجود المكونات من أقرب مصدر ممكن، ما يساهم في دعم الموردين المحليين. وتُزرع الخضراوات، مثل الفجل والأعشاب والبصل الأخضر والجزر والملفوف والشمندر محلياً في كل موقع، ما يقلل التأثير البيئي الناجم عن الخدمات اللوجستية والنقل لمسافات طويلة، ويوفر المنتجات الطازجة لـ«دناتا للتموين» وعملائها من شركات الطيران.

وعلى سبيل المثال، فإن الطبق الذي يعده فريق «دناتا للتموين» في ملبورن لركاب الدرجتين الأولى والأعمال لناقلة عالمية، يتكون من لحم البقر المنتج محلياً في فيكتوريا، والخضار المطهوة على البخار من ميلدورا (فيكتوريا)، والبطاطس من فرجينيا «جنوب أستراليا)، والبقدونس المحلي.

وتقدم وجبات «دناتا» المحضرة في أستراليا أيضاً على الرحلات الدولية القادمة إلى البلاد، ذلك أن العديد من شركات الطيران التي تعمل إقليمياً، تحمل وجبات لرحلتي الذهاب والعودة، ما يضمن حصول الركاب على مأكولات «دناتا» ذات الجودة العالية.

وتدير «دناتا للتموين»، 15 منشأة بفريق يضم أكثر من 3000 متخصص، بما في ذلك أحدث مركز تموين لها في مطار صن شاين كوست (MCY)، وتقدم خدمات تموين الطائرات وخدمات البيع بالتجزئة في 10 مطارات في جميع أنحاء أستراليا.