شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء محتفظة بمكاسبها في بداية الأسبوع مع استمرار تداعيات الاشتباكات في فلسطين المحتلة، وتعهد المملكة العربية السعودية بالمساعدة في ضمان استقرار أسعار النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي سجل اليوم الأربعاء أكثر من 86 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه الكبير أمس.

من ناحيتها أكدت السعودية التزامها بدعم جهود تجمع أوبك بلس للمصدرة للنفط من أجل تحقيق توازن الأسواق ودعم "كل شيء" يمكن أن يسهم في تحسين نمو الاقتصاد العالمي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسجلت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا بسبب المخاوف من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تمثل حوالي ثلث الإمدادات العالمية، نتيجة الاشتباكات في فلسطين المحتلة.

وبحلول الساعة الواحدة و39 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% إلى 86.22 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.3% أيضا إلى 87.93 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الإثنين الماضي، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء.