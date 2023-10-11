شكرا لقرائتكم خبر عن 33 % نموا في سجلات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بنسبة 33 %، بنهاية الربع الثالث 2023.

وتضمنت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، حيث بلغت 757 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 568 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بواقع 404 سجلات تجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 190 سجلا تجاريا، ثم المنطقة الشرقية 66 سجلا تجاريا، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 29 سجلا تجاريا، ثم منطقة القصيم بواقع 15 سجلا تجاريا.