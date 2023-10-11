شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشرقية الأولى في معدلات التوطين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت المنطقة الشرقية التوطين في القطاع الخاص بنسبة 27%، وذلك بين مناطق السعودية في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لتقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل.

وبحسب التقرير جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثاني في توطين القطاع الخاص، وذلك بنسبة 24%، فيما تلتها منطقتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21% لكل منهما.

وكان المرصد الوطني للعمل قد أصدر تقرير التوطين للربع الثاني، استعرض فيه تغيرات سوق العمل، ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

وقدم التقرير تحليلا لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، إضافة إلى مقارنة معدلات التوطين في الربع الثاني من 2023، بالربع السابق، والربع المماثل من العام الماضي.

زيادة التوطين بالقطاع الخاص

وفقا للتقرير سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.

ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.