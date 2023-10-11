شكرا لقرائتكم خبر عن غُرفة القاهرة التجارية تُعلن أسماء المنتسبين بمجلس إدارتها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة فى دورتها الجديدة 2023 - 2027. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية والإدارية.

وقال أيمن العشرى أن الـ 5 أعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم " اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق - محمد عشماوى رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا- الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا - الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا - سيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا "، وهم أسماء لها تاريخ حافل بالنجاح كلٌ فى موقعه، ولذلك سيكونون إضافة كبيرة لمجلس إدارة الغرفة الذى يضم قامات وخبرات فى معظم القطاعات لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية على أعلى مستوى خلال هذه الدورة التى نتطلع من خلالها إلى تقديم أفكار غير تقليدية تتناسب مع توجهات الدولة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث بما يخدم بلدنا على كافة الأصعدة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بفكر "العشري" فى اختيار هذه الأسماء وسط ترحيب شديد من الجميع، مؤكدين أنها أسماء ستضيف قوة جديدة لمجلس إدارة الغرفة بما يحقق طفرة تنموية لكل ما ترغب فى تقديمه غرفة القاهرة من خدمات سواء على الصعيد الاقتصادى والمجتمعى وكذلك الخدمى فى ظل تنوع فى فكر واتجاهات الأعضاء المُنتسبين.