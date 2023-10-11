شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون موبيل» تستحوذ على «بايونير» بـ 60 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «إكسون موبيل» الأربعاء إنها وافقت على على شراء منافستها في مجال التنقيب عن الهيدروكربونات «بايونير ناتشورال ريسورسز» مقابل 59.5 مليار دولار في عملية اندماج شاملة للأسهم. وأعلنت الشركتان في بيان إنه من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2024.

وبهذا الصدد، قال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل: «تتمتع الشركتان معاً بقدرات ستخلق قيمة طويلة الأجل تتجاوز بكثير ما نستطيع القيام به على أساس مستقل». وفي ضوء ذلك، ارتفعت أسهم بايونير بنحو 1% قبيل افتتاح التداولات، في حين تراجعت أسهم إكسون 1.5%.