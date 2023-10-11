شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتصف الأسبوع خضراء لأسهم الإمارات بدعم «القياديات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسهم الإمارات جلسة خضراء، الأربعاء، بدعم «القياديات»، وفي سوق دبي أغلق المؤشر مرتفعاً 0.76% عند 4082.24 نقطة بدعم ارتفاع الإمارات دبي الوطني 2.3% عند 17.7 درهم، وإعمار العقارية 1.8% عند 7.78 درهم، وإعمار للتطوير 1.29% عند 7 دراهم. كذلك، أغلق سوق أبوظبي مرتفعاً 0.35% عند 9647.76 نقطة، حيث صعد ألفا ظبي 1.5% إلى 19.8 درهم، وملتيبلاي 1.58% إلى 3.85 درهم، وأدنوك للتوزيع 3.48% إلى 3.57 درهم.