شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السلع الفاخرة تضغط على المؤشر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن سجلت مكاسب قوية في الجلسة السابقة، إذ ضغطت شركة «إل.في.إم.إتش» للسلع الفاخرة على القطاع لينخفض بسبب بيانات مبيعات مخيبة للآمال على الرغم من أن سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية سجل قفزة بعد تحديث إيجابي بشأن عقار لعلاج السكري.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%. وكان المؤشر قد سجل زيادة بما يقارب 2%، أمس الثلاثاء ليسجل أكبر صعود في يوم واحد في 11 شهراً مدعوماً بتصريحات تميل للتيسير من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ونزل سهم شركة «إل.في.إم.إتش» 6.7% ليلامس أدنى مستوى في أكثر من عشرة أشهر، بعد أن أعلنت ارتفاعاً نسبته 9% في إيرادات الربع الثالث بما يشير إلى تباطؤ النمو مع تراجع موجة إنفاق قوية تلت جائحة «كوفيد19».

وتراجعت أسهم شركات فرنسية كبرى أخرى للسلع الفاخرة مثل «هرميس» و«كيرينج بنسبتي» 2.5% و2.7% على الترتيب. كما تراجعت ريتشمونت 5.3% وسواتش 2.9% وهما شركتان سويسريتان. لكن سهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية قفز 3.8% بعد أن أعلنت الشركة تحديثاً إيجابياً عن عقار لعلاج الفشل الكلوي لدى مرضى السكري.