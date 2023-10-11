شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تجارية لتجنب هجمات المتسللين على الشركات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يريد المتسللون كل ما لديك وهم يسعون بقوة للحصول عليه، فلا يستهدف المتسللون الشركات الكبرى فقط بل قد يستهدف المتسللون الشركات الصغيرة أيضاً لأنها أهداف سهلة، وفي معظم الحالات، قد يكون لديك برامج ضارة دون أن تكون على علم بذلك، لذا من الهام اتباع مجموعة نصائح لتأمين نفسك ضد هذه الهجمات، وفق ما ذكرت صحيفة كاب كود تايمز الأمريكية، كالآتي:

كيف يمكنك الدفاع ضد هجمات القراصنة؟

كن على شك عندما يبدو أن شيئًا ما أو أي شيء ليس طبيعيًا أو كما يجب فربما تكون أجهزتك بطيئة. وقد يكون هناك عدد متزايد من الرسائل المشبوهة ومع وجود أنواع معينة من البرامج الضارة وقد تتعطل الأجهزة أيضًا. وخذ بضع دقائق لتتعرف على البرامج الضارة التي يمكنها الهجوم عليك.

البرامج الضارة للجوال

يستخدم الموظفون الهواتف المحمولة للاتصال بشبكة الشركة والوصول إلى بيانات التعريف الشخصية للعميل. نظرًا لأن الهواتف المحمولة تتمتع بحماية سيئة فقد أصبحت تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للشركات الصغيرة. وتعد الأجهزة المحمولة عرضة بشكل خاص للبرامج الضارة نظرًا لأن الشركات الصغيرة تركز مواردها الأمنية بشكل أساسي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المستخدمة في الأعمال. كما تعد البرامج الضارة للأجهزة المحمولة مصطلحًا شاملاً لأنواع متعددة من البرامج الضارة التي يمكن تثبيتها على جهاز محمول.

أحصنة طروادة

عند تثبيت تطبيق جديد على هاتفك يمكن أن تقوم بتثبيت برامج ضارة عن طريق الخطأ، بما في ذلك أحصنة طروادة المصرفية أو برامج الفدية أو برامج الإعلانات المتسللة. ومن خلال التمرير خلال هاتفك المحمول، من السهل النقر فوق إعلان فيروسي أو تحمل فيروس عبر البريد الإلكتروني. من العلامات التي تشير إلى إصابة الهاتف ببرامج ضارة على الأجهزة المحمولة، الأداء البطيء، ويشير برنامج سرقة المعلومات إلى نوع البرامج الضارة التي تهدف إلى الحصول على بيانات حساسة من قاعدة بيانات الشركة.

برامج التجسس

في مجال الأمن السيبراني، تُعرف أيضًا باسم "برامج التجسس" لأن هدفها هو السماح للمتسللين بالتجسس على ضحاياهم. وتبحث فيروسات طروادة عن مكان تخزين البيانات، وتجمعها وترسلها إلى المتسلل لسرقة بيانات الاعتماد أو قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية. كما تلتقط بعض برامج التجسس ضغطات المفاتيح، بينما تبحث بعض السلالات عن البيانات المحفوظة. أما عن ماذا يريد المتسللون فهم يريدون كلمات المرور حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى الحسابات المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. ونظرًا لوجود المزيد من سلالات البرامج الضارة كل عام، فمن المستحيل عمليًا الدفاع ضدها جميعًا.

فيروسات خبيثة

يعد حصان طروادة برنامج خبيث يخفي نفسه خلف برامج أخرى ذات مظهر شرعي. ولتجاوز برامج مكافحة البرامج الضارة الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن حصان طروادة يحاكي البرامج الأصغر حجمًا والموثوقة. ويمكن تنزيله عن طريق الخطأ في مرفق بريد إلكتروني أو عن طريق النقر على إعلان خبيث.

ويعد "آد وار" على سبيل المثال برنامج ضار يهدف إلى عرض كميات كبيرة من الإعلانات غير المرغوب فيها على متصفحك وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من البرامج الضارة التي تستهدف الهواتف المحمولة. وتظهر هذه البرامج على شكل نوافذ منبثقة واتصالات غير مرغوب فيها وقد تكون في برامج إنقاص الوزن.

واعتمادًا على نوع البرامج الضارة، قد يحصلون على الكثير من النوافذ المنبثقة والإعلانات ومقابل كل إعلان يتم إغلاقه تظهر نافذتان أو ثلاث جديدة لتغطية الشاشة وهذا الهجوم قاتل للإنتاجية.

الصفحة الرئيسية

انتبه إلى التغييرات الرئيسية التي تطرأ على الصفحة الرئيسية لمتصفحك أو الإعلانات الجديدة أو الإضافات التي ظهرت دون أن تقوم بتنزيلها. وتعد برامج ران سامويير نوع من البرامج الضارة التي تزايدت خلال العامين الماضيين. بعد أن يصيب برنامج الفدية الجهاز، ستعرف على الفور. يقوم بتشفير الملفات ويعرض رسالة الفدية على شاشة الضحية. يمكن لبعض السلالات سرقة البيانات مما يجعل المنظمة عرضة للخطر. ويقبل القراصنة على الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين يجمعون ويخزنون الكثير من البيانات مثل مقدمي الرعاية الصحية والتأمين والخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان. ووفقًا لاتجاهات التكنولوجيا، كان هناك 493.33 مليون هجمة فدية مسجلة في عام 2022. كما تعد حماية بياناتك إحدى الأولويات الأساسية لأي مؤسسة كبيرة أو حتى صغيرة.