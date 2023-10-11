شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تدرس الاستحواذ على حصة 10% في «شاندونغ يولونغ» للبتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، ومجموعة نانشان المحدودة، ومجموعة شاندونغ للطاقة المحدودة، وشاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة، اليوم، مذكرة تفاهم لتسهيل المناقشات المتعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو على حصة إستراتيجية بنسبة 10% في شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة.

وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.

معالجة 400 ألف برميل يوميا

تعمل شاندونغ يولونغ حاليًا على استكمال بناء مجمع للتكرير والبتروكيميائيات يهدف لمعالجة نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج كمية كبيرة من البتروكيميائيات والمشتقات. وتقع المرافق في لونغكو، مدينة يانتاي، في مقاطعة شاندونغ الصينية.

وبحسب مذكرة التفاهم، من المحتمل أن تعمل أرامكو على تزويد "شاندونغ يولونغ" بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني: "بوصفها واحدة من أكبر مراكز التكرير والكيميائيات في الصين، فإن تقييم أرامكو لـ(شاندونغ) يرتكز إلى قوتها الحالية وآفاقها المستقبلية".

مستقبل مزدهر

وأضاف: "نعتقد أن لهذا التعاون احتمالية تمكين جميع الأطراف من الإسهام في أمن الطاقة في الصين وتنميتها، والمساعدة في إدارة تحوّل الطاقة. ومع السجل الطويل لأرامكو كمورّد موثوق للطاقة إلى الصين، وخبرة والتزام مقاطعة شاندونغ، فإننا نتصور مستقبلًا مزدهرًا للشركتين معًا".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد الإعلان عن توقيع أرامكو الشهر الماضي اتفاقية تعاون إطارية مع شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة لتسهيل المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل لأرامكو على حصة إستراتيجية بنسبة 10% في مجموعة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.