شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.6% اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 10572 نقطة، وبتداولات بلغت 6.636 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو289.665 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.057 تريليون ريال.

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انخفاض أسهم 198 شركة

انخفضت أسهم 198 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 29، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أديس، والباحة، ونادك، وأكوا باور، وكابلات الرياض، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات ثمار، والصقر للتأمين، والإنماء طوكيو، والتطويرية الغذائية، ووفرة، الأكثر انخفاضا.

تراجع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على تراجع بنسبة 0.3% عند 22220 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 16.974 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.211 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.954 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.