شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «طيبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة طيبة للاستثمار عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة، على ان يتم التقدم بطلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: ‘إن انتخاب الأعضاء المرشحين سيكون خلال اجتماع الجمعية العامة الذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

شروط الترشح

أضافت أن الترشح سيكون على ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة تكون شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة عبر عدة شروط.

وأوضحت أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تتضمن: الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة بالإضافة لما نصت عليه اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط: ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

وأفادت بإن إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، تتضمن: تقديم طلب الترشح (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان إلى لجنة المكافآت والترشيحات.

وبحسب الشركة ويرفق بطلب الترشح عدة وثائق وهي: نموذج رقم (1) السيرة الذاتية، نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، السيرة الذاتية المفصلة المتضمنة معلومات عن المهنة والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة، بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها، وبيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة .

وأوضحت أن إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات وهي: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

وتشمل المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.