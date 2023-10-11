شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند أعلى مستوى في قرابة أسبوعين مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسؤولين في البنوك المركزية الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % بحلول الساعة 1132 بتوقيت جرينتش إلى 1871.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1886.30 دولار.

وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو: "التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية نظرا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساسي بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأمريكية".

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس "من الممكن" ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.5582 % مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى منذ عام 2007 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 23 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 879.95 دولار والبلاديوم 0.7 % إلى 1161.44 دولار.