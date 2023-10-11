شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف للملتقى السابع للمواصفات.. الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم الإثنين القادم الملتقى السابع للمواصفات تحت شعار "رؤية مشتركة لعالم أفضل"، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. ماجد القصبي، فيما يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لهذا العام.

ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الحيوي للمواصفات بمجالات الرعاية الصحية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر ثقافة المواصفات القياسية وإبراز أهميتها لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

تطوير الأبحاث العلمية

من ضمن أهداف الملتقى: المساهمة في تطوير الأبحاث العلمية وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية علـى التعـاون فـي مجــالات مواصفـات المنتجات والخدمات كونها أداة لتعزيز جودة الحياة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن الملتقى سيبحث عدة محاور منها دور المواصفات القياسية كأداة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، والمواصفات القياسية كممكن لجودة الحياة، ودعت الهيئة المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط من هنا.

يشار إلى أن الملتقى السابع للمواصفات يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس منظمة التقييس الدولية (ISO)، التي تم إنشاؤها في عام 1947م، حيث تحتفل جهات التقييس حول العالم باليوم العالمي للمواصفات لإبراز دور المواصفات القياسية كأداة لدعم وتعزيز صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وإحدى الممكنات لجودة الحياة.