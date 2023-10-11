الاقتصاد

«ساسكو»: توزيع 30 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول من 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن إجمالي المبلغ الموزع 30 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%، بينما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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