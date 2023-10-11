شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: توزيع 30 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن إجمالي المبلغ الموزع 30 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%، بينما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.