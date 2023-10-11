شكرا لقرائتكم خبر عن «أقاسيم»: أحد المساهمين يرغب في نقل 60.6 ألف سهم إلى شركة أخرى بغرض الاندماج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية عن رغبة أحد المساهمين لديها وهي شركة ديار البيداء في رغبتها بالإعلان عن تقدمها بطلب لهيئة السوق المالية لنقل جزء من أسهمها ويبلغ عددها 60600 سهم إلي الشركة سارية الشمال للتجارة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نقل الأسهم بغرض الاندماج وإعادة الهيكلة بين الشركتين والمملوكتين لنفس الملاك.

ونوهت الشركة بأنه في حالة تمت عملية النقل فإنه سينتج عنها تغير في ملكية المستثمرين الكبار لديها.