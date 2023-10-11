شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو لعام 2023 بمقدار النصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو التجارة الدولية بنسبة 0.8% هذا العام، بانخفاض عن نسبة 1.7% المقدرة في أبريل. وفي توقعاتها المحدثة، تبرر المنظمة خفض التصنيف بالبيئة التضخمية الدولية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التوتر في سوق العقارات الصينية، وفق ما ذكر موقع ميكرو برس.

كما أعاقت توابع أزمة كوفيد-19 تعزيز التعافي الاقتصادي في الصين إلى جانب عواقب الحرب في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة. وتقول المنظمة في تقريرها: "يبدو أن التباطؤ التجاري واسع النطاق يشمل العديد من البلدان ومجموعة واسعة من المنتجات".

الحديد والصلب

ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، تشمل المنتجات المتضررة الحديد والصلب والاتصالات والمعدات المكتبية والمنسوجات والملابس. وأشارت المنظمة إلى أن "الاستثناء الملحوظ هو سيارات الركاب التي شهدت ارتفاعًا في المبيعات في عام 2023.

انخفاض تجارة البضائع

في النصف الأول من هذا العام، انخفضت تجارة البضائع الدولية بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولكن من المتوقع حدوث انتعاش بحلول نهاية العام. ومن المتوقع حدوث انتعاش قوي في عام 2024، بمعدل نمو قدره 3.3%.

ووفق خبراء المنظمة، يجب أن يستأنف نمو التجارة العام المقبل مصحوبا بارتفاع مطرد في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر حساسية للدورات الاقتصادية وتتعافى مع اعتدال التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأشارت التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6% هذا العام ارتفاعًا من 2.4% المتوقعة في أبريل و2.5% في عام 2024، وهو تعديل طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.6%.

ومع ذلك، تسلط منظمة التجارة العالمية الضوء أيضًا على أن "علامات سلسلة التوريد بدأت في الظهور مما قد يهدد التوقعات المتفائلة نسبيًا لعام 2024".

قالت نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام للمؤسسة :إن "التباطؤ التجاري المتوقع في عام 2023 يشكل مدعاة للقلق بسبب العواقب السلبية على سبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم ولن يؤدي التفتت الاقتصادي العالمي إلا إلى جعل هذه التحديات أكثر صعوبة".

تجنب الحمائية التجارية

أضافت: "لذلك، يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية اغتنام الفرصة لتعزيز بنية التجارة العالمية وتجنب الحمائية وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولا وسوف يكافح الاقتصاد العالمي والبلدان الفقيرة من أجل التعافي دون نظام تجاري متعدد الأطراف مستقر ومنفتح ويمكن التنبؤ به وقائم على القواعد وعادل كذلك".

ورغم أن كبير الاقتصاديين في المنظمة رالف أوسا أقر بوجود بعض العلامات فيما يخص تجزأ وتراجع التجارة والمرتبطة بالتوترات السياسية إلا أنه يستبعد في الوقت الحالي "تراجعاً أكثر شمولاً في ظل العولمة".

صورة مغايرة من صندوق النقد

من جانبها، تقدم رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا وجهة نظر متفائلة حيث تقلل من فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي حاد وشيك، وفق ما ذكر موقع كريبتو بوليتان.

يعد ذلك تحول ملحوظ من تحذيرات صندوق النقد الدولي القاتمة السابقة في الربيع إلى موقف أكثر إيجابية بحلول منتصف العام بسبب الطلب القوي على الخدمات والتقدم ضد التضخم.

ورغم الاعتراف بالعقبات المحتملة والتحديات المستمرة، فإن تعليقات صندوق النقد الدولي الأخيرة تشير إلى أن العالم قد يكون في وضع مالي أفضل مما كان يعتقد في السابق.

وفي وقت سابق من هذا العام، رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة محذرا من احتمال حدوث "هبوط حاد" للاقتصاد العالمي. وكانت اجتماعات الربيع مليئة بالمخاوف بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم مما يؤثر على أسعار الفائدة ويزيد من حدة الضغوط المالية. وقد لعبت الولايات المتحدة، بزخمها الاقتصادي المتزايد دورا محوريا في هذا السرد باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يجد طريقه للعودة إلى مستويات الإنتاجية قبل الوباء. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف دول مثل الهند كعلامة للإمكانات الاقتصادية.

توقعات اقتصادية عالمية متشعبة

ومع ذلك فليس كل شيء ورديا فلم تخشى جورجيفا من معالجة التفاوت في معدلات التعافي حيث تم فقدان ما يصل إلى 3.7 تريليون دولار من إجمالي الناتج الاقتصادي في جميع أنحاء العالم منذ عام 2020 ولم يلب الأداء الاقتصادي في القوى الكبرى مثل الصين التوقعات وتكافح دول لا تعد ولا تحصى مع النمو الباهت. ويقل معدل النمو العالمي حاليا بشكل كبير عن متوسط 3.8% الذي شهدناه في العقدين السابقين للجائحة. وتهدد مسارات التعافي غير المتكافئة بزيادة زعزعة استقرار النمو، ولا سيما التأثير على الدول الناشئة والنامية مثل تلك الموجودة في أفريقيا.

التضخم والديون

وتظل المعركة المستمرة ضد التضخم في المقدمة والوسط. وأكدت جورجييفا أنه لا ينبغي للبنوك المركزية أن تتسرع في تخفيف السياسات. ومن المرجح أن تواجه العديد من الدول معدلات تضخم تتجاوز أهدافها حتى عام 2025 على الأقل. وما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي هو تقلب سوق السندات. ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد من الزمان فإن قطاعات مثل العقارات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تشعر بالضغط. كما تدور المخاوف أيضاً حول التوتر المستمر في قطاع العقارات في الصين ومستويات الديون المشؤومة في أجزاء من القطاع غير المصرفي.