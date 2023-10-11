شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يناقش توسيع نمو الاقتصاد والحكومة الرقمية مع مسؤلين أمميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار, برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين أمميين، في خطوة لفتح آفاق جديدة في مجالات تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير صناعة الفضاء وتمكين ريادة الأعمال الرقمية.

واجتمع السواحة، بوزير الشؤون الداخلية والاتصالات جونجي سوزوكي، ووزير التحول الرقمي كونو تارو, وناقشت الاجتماعات، تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتنمية القدرات الرقمية، وتشجيع الاستثمارات التقنية وتطوير الحكومة الرقمية.

دعم نمو الاقتصاد الرقمي

كما التقى بوزير البيانات والبنية التحتية الرقمية بالمملكة المتحدة السير جون ويتنغديل، وناقشا تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، والأبحاث والتطوير.

وفي اجتماعين منفصلين، ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ITU دورين بوغدان، ووكيل الأمين العام بالأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية الاجتماعية السيد لي جوهوا، توسيع الشراكة الفعالة والمبادرات القائمة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.