شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الصرافة توقف التعامل مع فئة 2000 روبية هندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

أوقفت شركات الصرافة في دولة الإمارات التعامل مع فئة 2000 روبية هندية من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما قررت الحكومة الهندية عدم اعتمادها بحلول 30 سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار مكافحة غسيل الأموال.

وحسب شركات الصرافة المرخصة في الدولة، فإن 1 درهم يساوي حوالي 22.5 روبية هندية، وبالتالي تساوي (2000 روبية) نحو 88.8 درهم، أي 24 دولاراً.

وقالت شركات صرافة في الدولة لـ«الخليج»: «لا نتعامل مع الورقة النقدية الهندية فئة 2000 روبية، بعد أن حظر المركزي الهندي التعامل معها لمكافحة غسيل الأموال».

الحكومة الهندية طرحت الورقة النقدية فئة 2000 روبية في عام 2016، بعدما قررت سحب جميع الأوراق النقدية فئة 500 وألف روبية من الأسواق.

وقالت الحكومية الهندية في تصريح سابق، من السهل تخزين الأوراق النقدية ذات القيمة الكبيرة، وبالتالي تريد الحكومة سحب الأوراق النقدية ذات القيمة الكبيرة لتجنب «النقود السوداء».