شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» ينال جائزة طريق الحرير الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسلّم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك جائزة «طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023»، وذلك لمساهمته المستمرة والرائدة في دعم استمرارية تدفقات الطاقة العالمية ضمن قطاع التكرير.

خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة في الفجيرة، سلّم الجوائز الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، وذلك ضمن الدورة السادسة من جوائز «طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام»، إذ تحتفل هذه الجوائز برواد القطاع ممن أسهموا في مسيرة تحول أسواق الطاقة عبر الطريق التجاري القديم الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإفريقيا. كما تكرّم الجوائز الفائزين بناءً على الإنجازات التي حققوها على صعيد التأثير والشراكات والتفكير الابداعي الخلّاق والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، علماً بأن اختيارهم يأتي من قبل لجنة دولية متخصصة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يشرفني أن أتسلم اليوم جائزة «طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023». إذ تشكل هذه الجائزة شهادةً على الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة إينوك بهدف تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي».

وأضاف: «إن الفوز بهذه الجائزة لا يمثّل إنجازاً شخصياً، بل يجسّد ثمرة التعاون الحقيقي لكافة فرق المجموعة التي تواصل دعمنا في تنفيذ التزاماتنا للارتقاء بقطاع الطاقة. وبصفتنا شركة رائدة عالمية متكاملة في مجال الطاقة، نؤكّد في إينوك على المضي قدماً في التركيز على خلق قيمة مستدامة في القطاع خلال قادم السنوات».

تجدر الإشارة إلى أن إينوك تلتزم بتبني أعلى ممارسات الاستدامة والرقمنة والابتكار عبر جميع عملياتها بوصفها داعماً رئيسياً لمسيرة تحول قطاع الطاقة. وتقديراً لجهودها في تحقيق قيمة مستدامة عبر قطاع الطاقة، حازت المجموعة العديد من الجوائز في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للسنة الخامسة على التوالي في عام 2022، إضافة إلى علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الحادي عشر على التوالي.